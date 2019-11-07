Збірна Англії оприлюднила список гравців на матчі відбору до Євро-2020

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився із заявкою на завершальні матчі відбору до Євро-2020.

Збірна Англії у своєму твіттері оприлюднила список із 27 гравців, які відправляться на матчі проти Чорногорії та Косова 14 та 17 листопада відповідно.

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Воротарі: Том Хітон, Джордан Пікфорд, Нік Поуп.

Захисники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Бен Чілвел, Харрі Магуайр, Тайрон Мінгз, Денні Роуз, Джон Стоунз, Фікайо Томорі, Кіран Тріпп'єр.

Півзахисники: Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Росс Барклі, Фабіан Делф, Джеймс Меддісон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Харрі Уінкс.

Нападники: Таммі Абрахам, Каллум Хадсон-Одой, Харрі Кейн, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахім Стерлінг, Каллум Вілсон.

Зазначимо, що збірна Англії очолює групу A, маючи в активі 15 очок.

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