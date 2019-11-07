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Жерсон Родрігес та гравці Карпат викликані у збірну Люксембургу на матчі проти Сербії та Португалії

17:49 1478 Читать на русском
Жерсон Родрігес та гравці Карпат викликані у збірну Люксембургу на матчі проти Сербії та Португалії
Жерсон Родрігес / фото з відкритих джерел

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес отримав виклик до національної збірної Люксембургу на чергові матчі відбору до Євро-2020.

24-річний футболіст візьме участь в завершальних матчах своєї команди у відбірковому турнірі до Євро-2020 проти Сербії та Португалії, інформує офіційний сайт федерації футболу Люксембургу. Також до списку викликаних потрапили гравці львівських Карпат Тім Халль та Марвін Мартінс.

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Нагадаємо, збірна Люксембургу зіграє виїзний матч проти Сербії 14-го листопада, а вже 17-го прийме збірну Португалії. Команда Люка Хольца з чотирма очками посідає передостаннє місце у групі В, випереджаючи Литву.

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