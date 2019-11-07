Сборная Англии огласила список игроков на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на заключительные матчи отбора к Евро-2020.

Сборная Англии в своем твиттере опубликовала список из 27 игроков, которые отправятся на матчи против Черногории и Косова 14 и 17 ноября соответственно.

Жерсон Родригес и игроки Карпат вызваны в сборную Люксембурга на матчи против Сербии и Португалии

Вратари: Том Хитон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Бен Чилвел, Харри Магуайр, Тайрон Мингз, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Фикайо Томори, Киран Триппьер.

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Росс Баркли, Фабиан Делф, Джеймс Мэддисон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Харри Уинкс.

Нападающие: Тамми Абрахам, Каллум Хадсон-Одой, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.

Отметим, что сборная Англии возглавляет группу A, имея в активе 15 очков.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят