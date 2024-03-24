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Гарет Саутгейт вирішив висмикнути двох гравців з молодіжки – оборонця Ріко Льюїса (Ман Сіті) та голкіпера Джеймса Траффорда (Бернлі). Для останнього це дебютний виклик до національної збірної. 21-річний Траффорд був зіркою тріумфального Євро-2023, не пропустивши жодного гола за весь турнір молодіжок.

Логіку Саутгейта зрозуміти важко. Льюїс і Траффорд цілком можуть просидіти в запасі товариський матч проти Бельгії замість того, щоб допомогти молодіжці у офіційній грі кваліфікації Євро-2025 проти Люксембургу. Нагадаємо, там англійці є головним конкурентом України – по 15 очок, але "синьо-жовті" зіграли на матч менше.

An update from the camp, as @Jamestrafford6 and Rico Lewis move across from the #YoungLions to join our #ThreeLions squad: — England (@England) March 24, 2024

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