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Гарет Саутгейт решил выдернуть двух игроков из молодежки – оборонца Рико Льюиса (Ман Сити) и голкипера Джеймса Траффорда (Бернли). Для последнего это дебютный вызов в национальную сборную. 21-летний Траффорд был звездой триумфального Евро-2023, не пропустив ни одного гола за весь турнир молодежек.

Логику Саутгейта понять трудно. Льюис и Траффорд вполне могут просидеть в запасе товарищеский матч против Бельгии вместо того, чтобы помочь молодежке в официальной игре квалификации Евро-2025 против Люксембурга. Напомним, там англичане являются главным конкурентом Украины – по 15 очков, но "сине-желтые" сыграли на матч меньше.

An update from the camp, as @Jamestrafford6 and Rico Lewis move across from the #YoungLions to join our #ThreeLions squad: — England (@England) March 24, 2024

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