Захисник Володимир Костевич та хавбек Мохаммед Кадірі не входять у подальші плани київського клубу.

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"Займаємося пошуком клубів для цих футболістів, тому що зараз на них не розраховують. Костевич приходить до тями після важкої травми. Ну і Кадірі теж потрібно десь грати, щоб його можна було віддати в оренду або продати", – пояснив Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Динамо підписало Костевича у жовтні минулого року, але захисник відразу зазнав важкої травми коліна, не зігравши жодного матчу. Кадірі взимку повернувся з оренди і навіть не потрапив до заявки Динамо на жоден з турнірів.

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