"Обговорювали перехід в Динамо": донька Суркіса зустрілась із зіркою ПСЖ – фотофакт
00:15 - Читать на русском
Яна Суркіс на відпочинку зустріла чемпіона Європи, який може стати у нагоді команді її батька.
Донька президента Динамо Яна опублікувала в Instagram світлину із хавбеком ПСЖ Марко Верратті.
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"Обговорювали перехід в Динамо", – жартівливо підписала фото дівчина.
Нагадаємо, Марко отримав додаткову відпустку через Євро-2020, де він допоміг збірній Італії здобути золоті медалі континентальної першості. Вже першого серпня ПСЖ розпочне новий сезон з матчу за Суперкубок Франції проти Лілля.
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