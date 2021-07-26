Защитник Владимир Костевич и хавбек Мохаммед Кадири не входят в дальнейшие планы киевского клуба.

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"Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать", – пояснил Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Динамо подписало Костевича в октябре прошлого года, но защитник сразу получил тяжелую травму колена, не сыграв ни одного матча. Кадири зимой вернулся из аренды и даже не попал в заявку Динамо ни на один из турниров.

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