Поки вся увага в США дістається Мессі та МЛС, в USL Championship продовжується боротьба за чемпіонство.

Чеберко дебютував у стартовому складі в США – його команда вилетіла з кубка, програвши в серії пенальті

В матчі між Колорадо Спрінгсом та Бірмінгемом був забитий один з найкрасивіших голів. Нето Бретт підхопив м'яча на кордоні штрафного майданчика і впадінні через себе пробив. Круглий попав в нижню праву дев'ятку. Однак чудо-гол не приніс Бірмінгему балів. Команда поступилася 1:2.

Нето Бретт – один з найкращих бомбардирів своєї команди. В його активі п'ять голів та два асисти в 17 матчах.