Пока все внимание в США достается Месси и МЛС, в USL Championship продолжается борьба за чемпионство.

Чеберко дебютировал в стартовом составе в США – его команда вылетела из кубка, проиграв в серии пенальти

В матче между Колорадо Спрингсом и Бирмингемом был забит один из самых красивых голов. Нето Бретт подхватил мяч на границе штрафной и впадении через себя пробил. Круглый попал в нижнюю правую девятку. Однако чудо-гол не принес Бирмингему баллов. Команда уступила 1:2.

Нето Бретт – один из лучших бомбардиров своей команды. В его активе пять голов и два ассиста в 17 матчах.