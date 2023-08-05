Коламбус Крю з Євгеном Чеберком у складі вилетів з Leagues Cup. Про гру читайте на "Футбол 24".

Leagues Cup , 1/16 фіналу

Коламбус Крю – Міннесота Юнайтед – 3:3 (серія пенальті – 3:4)

Голи: Мейнехе, 42, Мецан, 51, Рамірес, 83 – Хлонгвейн, 17, 54, Дотсон, 90

У поєдинку Кубка ліги МЛС в старті Коламбус Крю вийшов Євген Чеберко. Перший тайм завершився нічиєю 1:1 – на гол Хлонгвейна відповів Мейнехе перед перервою. Чеберко заробив жовту картку, а вже на другу половину не вийшов.

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Команди ж показали результативний футбол по перерві, обмінявшись ще двома голами. Оскільки сильнішого за 90 хвилин виявити не вдалось, то гра перейшла в серію пенальті, де перемогу здобула Міннесота Юнайтед.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

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