"Завжди пліч-о-пліч". Шевченко привітав Каладзе з Днем народження, запостивши фото часів Динамо та Мілана

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не забуває про колишніх партнерів.

Сьогодні екс-захисник київського Динамо та Мілана Каха Каладзе святкує 41-й День народження. Андрій Шевченко привітав його в Instagram такими словами: "Завжди пліч-о-пліч. З Днем народження, друже". Шева також додав низку фотографій часів Динамо та Мілана, на яких партнери завжди стояли поруч під час командних фото.

Нагадаємо, що Шевченко та Каладзе разом виступали наприкінці 90-х за київський клуб, а потім почергово перебралися в стан "россонері", де пограли в одній команді ще 5 років.

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