"Всегда бок о бок". Шевченко поздравил Каладзе с Днем рождения, запостив фото времен Динамо и Милана

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не забывает о бывших партнерах.

Сегодня экс-защитник киевского Динамо и Милана Каха Каладзе празднует 41-й День рождения. Андрей Шевченко поздравил его в Instagram такими словами: "Всегда бок о бок. С Днем рождения, друг". Шева также добавил ряд фотографий времен Динамо и Милана, на которых партнеры всегда стояли рядом во время командных фото.

Напомним, что Шевченко и Каладзе вместе выступали в конце 90-х за киевский клуб, а затем поочередно перебрались в стан "россонери", где поиграли в одной команде еще 5 лет.

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