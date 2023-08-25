– Наскільки легко взагалі команда звикає до нового коуча?

– Як і до будь-якого іншого тренера. Все відбувається поступово. Це наш новий наставник, і ми повинні його прийняти. Впевнений, що разом на нас чекають перемоги.

Шахтар отримав зіркове підсилення перед матчем УПЛ

– Які основні принципи футболу ван Леувена?

– Зараз нас налаштовують грати у швидкий футбол. Ми не цураємося довгих діагональних передач, хочемо постійно атакувати глибину та використовувати простір між лініями суперника. Півзахисники налаштовані виводити вінгерів та форварда одразу на ударну позицію.

Це нідерландський стиль. Щось подібне я бачив у виконанні Фейєнорда, коли ми грали проти них в минулому сезоні в Лізі Європи.

– Чи були якісь нововведення у побуті команди після приходу Патріка?

– В плані організації все залишилося таким самим. Особливо нічого нового він не вводив. Штрафи якими були, таким й залишилися", – сказав Сікан в інтерв'ю сайту Український футбол.

Нагадаємо, Ван Леувен очолив Шахтар влітку, змінивши на посту наставника Ігоря Йовічевіча. У новому сезоні гірники зіграли 4 офіційних гри: перемоги над Металістом 1925 (2:1), Олександрією (2:1) та нічиї з Вересом (1:1) та Кривбасом (3:3).

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців