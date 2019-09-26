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"Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ", – Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в Кубку України

12:08 115 Читать на русском
"Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ", – Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в Кубку України
Олександр Поворознюк / СК Дніпро-1

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у своєму стилі відреагував на драматичну перемогу над Карпатами в 3-му попередньому раунді Кубка України.

 

"Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – Інгулець, який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова", – сказав Поворознюк програмі Футбол NEWS.

Фантастичне дежавю у відеоогляді матчу Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 пен)

Нагадаємо, Інгулець другий сезон поспіль вибив Карпати з Кубка України, вигравши у серії післяматчевих пенальті. Минулого сезону команда грала у фіналі турніру, де поступилась Шахтарю (0:4).

Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапу

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Інгулець - Карпати Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Карпати Карпати Кубок України
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