"Завтра Інгулець буде колупашити всю УПЛ", – Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в Кубку України

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у своєму стилі відреагував на драматичну перемогу над Карпатами в 3-му попередньому раунді Кубка України.

"Слів немає, одні емоції. Просто емоції, другим складом виграли. Підтвердили те, що я говорив. У нас немає основного і другого складу. Є колектив – Інгулець, який завтра буде колупашити всю Прем'єр-лігу. Згадаєте мої слова", – сказав Поворознюк програмі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, Інгулець другий сезон поспіль вибив Карпати з Кубка України, вигравши у серії післяматчевих пенальті. Минулого сезону команда грала у фіналі турніру, де поступилась Шахтарю (0:4).

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