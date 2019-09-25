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Фантастичне дежавю у відеоогляді матчу Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 пен)

25 вересня 23:49 64 Читать на русском
Фантастичне дежавю у відеоогляді матчу Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 пен)
Інгулець – Карпати / ФК Карпати

Львівські Карпати другий сезон поспіль поступились Інгульцю у серії пенальті у рамках Кубка України.

Кубок України, 3-й попередній раунд

Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 по пен.)

Вилучення: Елла, 114

Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапу

Львівські Карпати мали чудовий шанс взяти реванш в Інгульця за поразку у минулорічному розіграші Кубка України. Щоправда, "зелено-білим" не вистачало гостроти в атаці, а представник Першої ліги грав організовано та дисципліновано.

У підсумку, матч знову дійшов до серії пенальті, і перемогу знову святкували підопічні Сергія Лавриненка.

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Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапу
25 вересня
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Теги
Карпати Карпати Кубок України Інгулець Інгулець Відеоновини
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