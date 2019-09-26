"Завтра Ингулец будет колупашить всю УПЛ", – Поворознюк прокомментировал победу над Карпатами в Кубке Украины

Президент Ингульца Александр Поворознюк в своем стиле отреагировал на драматическую победу над Карпатами в 3 предыдущем раунде Кубка Украины.

"Слов нет, одни эмоции. Просто эмоции, вторым составом выиграли. Подтвердили то, что я говорил. У нас нет основного и второго состава. Есть коллектив – Ингулец, который завтра будет колупашить всю Премьер-лигу. Вспомните мои слова", – сказал Поворознюк программе Футбол NEWS.

Фантастическое дежавю в видеообзоре матча Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 пен)

Напомним, Ингулец второй сезон подряд выбил Карпаты из Кубка Украины, выиграв в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне команда играла в финале турнира, где уступила Шахтеру (0:4).

Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапа