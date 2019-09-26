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"Завтра Ингулец будет колупашить всю УПЛ", – Поворознюк прокомментировал победу над Карпатами в Кубке Украины

12:09 194 Читати українською
"Завтра Ингулец будет колупашить всю УПЛ", – Поворознюк прокомментировал победу над Карпатами в Кубке Украины
Александр Поворознюк / СК Днепр-1

Президент Ингульца Александр Поворознюк в своем стиле отреагировал на драматическую победу над Карпатами в 3 предыдущем раунде Кубка Украины.

 

"Слов нет, одни эмоции. Просто эмоции, вторым составом выиграли. Подтвердили то, что я говорил. У нас нет основного и второго состава. Есть коллектив – Ингулец, который завтра будет колупашить всю Премьер-лигу. Вспомните мои слова", – сказал Поворознюк программе Футбол NEWS.

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Напомним, Ингулец второй сезон подряд выбил Карпаты из Кубка Украины, выиграв в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне команда играла в финале турнира, где уступила Шахтеру (0:4).

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Карпаты Карпаты Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Карпаты Александр Поворознюк
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