"Давайте поки не будемо заважати Усику в підготовці до бою з Тайсоном Ф'юрі. Це найвищий у світі рівень для боксу.

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При цьому Саша цікавиться футболом, він у нас у команді. Він має велике бажання зіграти, на Winter Cup він уже грав за Полісся і ви бачили, що сильний спортсмен – він сильний не тільки у своєму виді спорту. Усик обов'язково здійснить свою мрію і вийде на поле в УПЛ за Полісся", – цитує Буткевича Український футбол.

Нагадаємо, в липні 36-річний Усик підписав з Поліссям однорічний контракт. Раніше він заявляв, що хоче максимально проявити себе у житомирському клубі, а його головна мета – зіграти проти Динамо.

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