Засідання експерт-клубу ТМ Parimatch: зіркові гості та завдання для збірної України у фінальному турнірі Євро-2020

19 листопада в Києві відбулося заключне в цьому році засідання дискусійного Експерт-клубу Parimatch, в якому взяли участь знані фахівці та представники мас-медіа.

Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України з футболу ТМ Parimatch продовжили традицію підбиття підсумків матчів збірної, які проходили протягом усього 2019 року. Під час таких заходів журналісти в неформальній атмосфері можуть поспілкуватися з представниками топ-менеджменту українського футболу, відомими гравцями, тренерами, аналітиками та обмінятися думками про перспективи головної команди країни.

Із нагоди виходу нашої національної команди до фінальної частини Євро-2020 останній у цьому році експерт-клуб став особливим. Адже його головними гостями виявилися гравці збірної – Тарас Степаненко, Андрій Пятов та Олександр Караваєв. Тренерський штаб синьо-жовтих представляв Олександр Шовковський, УАФ – перший віце-президент Олег Протасов, Parimatch – Вадим Місюра. У ролі ведучого та модератора заходу традиційно виступив прес-аташе збірної України Олександр Гливинський, який перед початком засідання клубу запропонував журналістам спрогнозувати майбутніх суперників українців у фінальній частині Євро. Той, хто вгадає найбільшу кількість опонентів, отримає дві футболки збірної України з автографами футболістів.

На початку зустрічі успіх синьо-жовтих, що не програли у 2019 році жодного матчу, відзначив Олег Протасов, який очікує, що майбутній, 2020 рік подарує вболівальникам ще більше яскравих поєдинків і гарних результатів від нашої національної команди: "Хлопці – молодці, вони показали фантастичний результат. Було дуже цікаво дивитися кожен матч збірної, було помітно, що в команді чудова атмосфера, до її лав кожен гравець приїжджає із гарною мотивацією, із гарним настроєм. Бачимо, що наша співпраця з Parimatch виявилася фартовою, вийшов гарний сезон. Тому ми маємо продовжувати рухатися в тому ж напрямку. Футбол – це наше життя, наші емоції. Тому тепер ми чекаємо жеребкування й дякуємо хлопцям за ті щасливі миттєвості, які вони подарували всій країні".

У свою чергу Вадим Місюра також подякував присутнім на заході футболістам за гарний результат у відбірному циклі й запевнив, що тісна та плідна взаємодія з Українською асоціацією футболу тільки починається: "Із великою перемогою нас усіх! У цьому відбірному циклі збірна України показала вищий пілотаж. Особливо важливо, що в році, що минає, ми жодного разу не програли. І дуже приємно, що незмінним супутником успіхів національної збірної стали засідання експерт-клубу. Київ, Львів, Дніпро – і ось тепер фінальна зустріч знову в Києві. Наш експерт-клуб покликаний об'єднати такі різні футбольні школи й погляди в одному: дати об'єктивну оцінку іграм національної збірної й максимально цікаву інформацію для медіа та вболівальників. Спасибі всім партнерам із медіа за активну участь і підтримку".

Лісабон та Люксембург

Поки журналісти, експерти та вболівальники мали обирати синьо-жовтим суперників по групі, Олександр Гливинський запропонував присутнім повернутися у березень поточного року, коли наша команда починала свій турнірний шлях виїзними матчами проти Португалії та Люксембургу. Ось що сказали із приводу тих подій представники збірної.

Олександр Шовковський: "Я тоді тільки приєднався до тренерського штабу збірної України, але одразу помітив, які в команді чудова атмосфера і дружній колектив. Одразу було видно, що в команди є шлях, який вона обрала. Хлопці уважно слухали і, головне, виконували завдання, які пропонували їм тренери. Важкість підготовки до поєдинку з Португалією в Лісабоні полягала в тому, що в нас тільки починалася друга частина сезону, а португальці вже розпочали свої матчі. Але в нашої команди було велике бажання зіграти успішно. Що стосується зустрічі в Люксембурзі, то ми бачили, що за три дні було складно відновитися, тому була ротація. Гра складалася важко, як ми й очікували. Та за рахунок бажання, характеру хлопці забили переможний гол на останніх хвилинах".

Андрій Пятов: "Роналду? Мені з ним було не так важко, як нашим захисникам. Моїм головним завданням як воротаря було стояти в тому місці, куди буде удар. Так і вийшло. Він не забив, тому що я правильно обирав позицію".

Тарас Степаненко: "Ми багато готувалися до цього поєдинку, багато працювали на полі, щоб позбавити португальців простору. Було й везіння з нашого боку, чудово зіграв Андрій Пятов. Але в кінці матчу ми мали навіть шанс виграти, коли Пепе завадив завдати влучного удару Мораесу".

Олександр Караваєв: "Звичайно, проти Роналду було важко. Але наш шанс полягав у тому, щоб зіграти компактно. Ми намагалися скористатися помилками суперника. Плюс за нашими спинами був Андрій Пятов, який став героєм того поєдинку".

Розгром Сербії

Згадуючи середину відбірного циклу, і футболісти, і Олександр Шовковський погодилися, що на той момент українці вважали своїм головним конкурентом саме збірну Сербії.

Олександр Шовковський: "Для нас складність домашніх матчів із Сербією та Люксембургом полягала в тому, що це був червень і кінець сезону. На мій погляд, ключовим моментом стало те, що Андрій Шевченко за тиждень до першої гри викликав до збірної легіонерів, щоб вони не втрачали тонус, адже в них вже закінчилися їхні чемпіонати. Ми ретельно готувалися до протистояння із сербами, вивчали суперника, сильні якості його гравців. Це був чудовий матч, тому ми цілком логічно влаштували гостям розгром".

Олександр Караваєв: "Успіх нашого колективу в тому, що до збірної ми приїжджаємо з іншими емоціями. І до поєдинку із сербами ми підійшли в оптимальному стані. Потім був важкий матч із Люксембургом, але тоді ми вже знайшли свою гру, і нас важко було зупинити".

Вересень: шанс на перше місце

За словами півзахисника синьо-жовтих Тараса Степаненка, після того, як команда набрала 10 очок, вона зрозуміла, що є шанс далі боротися за перше місце у групі. "Ми тоді вболівали, щоб португальці обіграли сербів. Ми ж проводили матч у Литві, і головною проблемою був той факт, що грати треба було на штучному газоні, який до того ж був не в дуже гарному стані. На щастя, ми зіграли там впевнено і здобули перемогу, після чого вже мріяли про перше місце у групі", – зазначив Степаненко.

Португалія в Києві

Найбільш емоційним у відбірному турнірі для синьо-жовтих став домашній поєдинок проти збірної Португалії в Києві.

Олександр Шовковський: "Сподіваюся, нам вдалося трохи здивувати португальців нашою схемою на цю гру. Яремчук був зліва, а Марлос виконував роль вільного художника. Думаю, що хід матчу підтвердив, що суперник цього не очікував. За рахунок правильної оборони, переходу в атаку та компактності нам вдалося повністю контролювати хід цієї гри до 75-ї хвилини, поки Тарас Степаненко та арбітр не вирішили перевірити характер нашої команди. Але й потім ми все одно грали у свою гру, і були моменти, коли португальці просто не знали, що робити на полі. Вони почувалися розгубленими. Безперечно, чимала заслуга в перемозі нашого воротаря Андрія Пятова, який зіграв відмінно. Після цього матчу ми вже були недосяжними для суперників по групі".

Тарас Степаненко: "Це вилучення… Я потім на тренуваннях "Шахтаря" із Сергієм Кривцовим відпрацьовував такі підкати, і ми дійшли висновку, що неможливо в такій ситуації прибрати руки. Мені було важко дивитися кінцівку гри. Четвертий арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону, тому останні хвилини матчу я дивився в роздягальні. Навіть порадіти повністю не зміг, тому що дуже перехвилювався. Але відпочив уже, коли команда без мене поїхала до Сербії (сміється)".

Завдання на Євро

За словами Олега Протасова, у будь-якому випадку у фінальній частині Євро на українців чекає складна, але цікава група: "Буде цікавий чемпіонат. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб у команди та тренерського штабу й далі були чудові умови для підготовки. Усі разом будемо сподіватися, що збірна покаже таку саму гарну гру, як і у відбірному циклі".

Олександр Шовковський попросив зачекати з дискусіями з приводу шансів та завдань українців у фінальній частині Євро, щоб поки що просто насолодитися успіхом, якого команда досягла у відбірному циклі. "Так, ми голодні до серйозних успіхів на таких великих турнірах, але там треба грати з гарячим серцем і холодною головою, – відзначив помічник Андрія Шевченка. – Думаю, що досвід Євро-2016, яке видалося невдалим для України, допоможе футболістам у підготовці до майбутнього чемпіонату Європи. Упевнений, що всі учасники першості будуть ставити завдання як мінімум вийти з групи. Тому ми також у першу чергу прагнутимемо вийти з групи".

У свою чергу Андрій Пятов запевнив, що, незважаючи на молодий вік деяких його партнерів по збірній, ці хлопці не перегорять, приїхавши на такий великий турнір: "Зінченко грає в "Манчестер Сіті", Маліновський – в Італії, Миколенко взагалі нікого не боїться… Тому я не бачу того, хто може перегоріти. У нас ще буде час на підготовку, будуть ігри в єврокубках за клуби, буде збір у березні. Тому нашу готовність оцінимо вже перед початком Євро".