Анатолій Трубін і Антоніо Рюдігер "летять" на зустріч один одному / Фото з відкритих джерел

"Емоцій після матчу з Реалом багато. Але найбільше у мене зараз вдячності. Дякую усім, хто написав: "Як ти?", "Як самопочуття?" і подібні питання.

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Одразу скажу, що почуваюсь добре. Зашили, забинтували. Майже як новенький. Фото як підтвердження.

Дякую усім вболівальникам на стадіоні, біля телевізорів, у соцмережах, усюди. Якби існувала Ліга вболівальників, ви б уже її виграли. Ваша підтримка дуже багато означає для Шахтаря.

Дякую усім, хто зараз працює на нашу спільну головну перемогу – перемогу нашої країни. ЗСУ, волонтери, усі-усі люди, які стоять, тримаються, донатять та ніколи не здаються, бо українці! Ми обов'язково переможемо. Ще раз дякую", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Реалом на 95-й хвилині Трубін зіткнувся з Антоніо Рюдігером. Все закінчилось травмами, кров'ю і забитим у ворота "гірників" голом.

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