"Эмоций после матча с Реалом много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Спасибо всем, кто написал: "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы.

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Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение.

Благодарю всех болельщиков на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, всюду. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для Шахтера.

Благодарю всех, кто сейчас работает на нашу общую главную победу – победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим. Еще раз спасибо", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом на 95-й минуте Трубин столкнулся с Антонио Рюдигером. Все закончилось травмами, кровью и забитым в ворота "горняков" голом.

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