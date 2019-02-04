Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні без білизни (18+)

Лола Берглунд – англійська красуня, яка працює танцівницею в одному з елітних клубів Лондона.

25-річна дівчина дуже популярна в своїй сфері, проте останнім часом в Англії про неї почали говорити не як про професійну танцівницю, а дівчину, що потрапила в епіцентр скандалу з португальським екс-захисником Саутгемптона Седріком Соарешом.

Подруга і колега Лоли розповіла про те, як новачок міланського Інтера вів відверте листування з дівчиною. Соареш робив компліменти дівчатам і відправляв звабливі смайли, – повідомляє The Sun.

І ніхто б особливо не обговорював це, якби не той факт, що Седрік Соареш заручений із чарівною Філіпою Брандау.

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