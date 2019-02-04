Помолвленный соперник сборной Украины откровенно переписывался с сумасшедшей блондинкой – фото красавицы без белья (18+)

Лола Берглунд – английская красавица, которая работает танцовщицей в одном из элитных клубов Лондона.

25-летняя девушка очень популярна в своей сфере, однако в последнее время в Англии о ней начали говорить не как о профессиональной танцовщице, а девушке, попавшей в эпицентр скандала с португальским экс-защитником Саутгемптона Седриком Соарешом.

Подруга и коллега Лолы рассказала о том, как новичок миланского Интера вел откровенную переписку с девушкой. Соареш делал комплименты девушкам и отправлял соблазнительные смайлы, – сообщает The Sun.

И никто бы особо не обсуждал это, если бы не тот факт, что Седрик помолвлен с очаровательной Филипп Брандау.

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