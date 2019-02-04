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Помолвленный соперник сборной Украины откровенно переписывался с сумасшедшей блондинкой – фото красавицы без белья (18+)

14:07 274 Читати українською
Помолвленный соперник сборной Украины откровенно переписывался с сумасшедшей блондинкой – фото красавицы без белья (18+)
Волшебная Лола

Лола Берглунд – английская красавица, которая работает танцовщицей в одном из элитных клубов Лондона.

25-летняя девушка очень популярна в своей сфере, однако в последнее время в Англии о ней начали говорить не как о профессиональной танцовщице, а девушке, попавшей в эпицентр скандала с португальским экс-защитником Саутгемптона Седриком Соарешом.

Подруга и коллега Лолы рассказала о том, как новичок миланского Интера вел откровенную переписку с девушкой. Соареш делал комплименты девушкам и отправлял соблазнительные смайлы, – сообщает The Sun.

И никто бы особо не обсуждал это, если бы не тот факт, что Седрик помолвлен с очаровательной Филипп Брандау.

"Футбол 24" собрал для вас самые пикантные фото английского красавицы. Осторожно, здесь очень жарко!

Девушка дня – соблазнительная подруга новичка Интера, которая будет болеть против сборной Украины

Евро-20201 тур

Португалия - Украина: Пятница 22 марта 2019

Португалия
до матча
46
дн
:
6
час
:
22
мин
Украина
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