Дівчина дня – спокуслива подруга новачка Інтера, яка вболіватиме проти збірної України

"Футбол 24" знайомить вас з дівчиною захисника Інтера та збірної Португалії Седріка Соареша – Філіпою Брандау.

Новачок міланського Інтера Седрік Соареш вже кілька років зустрічається із чарівною дівчиною Філіпою Брандау. 29-річна португальська красуня є рідною сестрою Гонсало Брандау, який свого часу пограв у чемпіонаті Італії за Парму, Чезену та Сієну.

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Філіпа регулярно відвідувала матчі Саутгемптона та збірної Португалії, а тепер переїде з коханим у столицю моди. Безумовно, із своєю зовнішністю у Мілані вона не загубиться. Більше того – у березні дівчина вболіватиме за Соареша в матчі проти збірної України, який буде стартовим у відборі до Євро-2020.

До слова, Філіпа була визнана однією із найгарніших фанаток на Євро-2016, який завершився тріумфом збірної Португалії. Тепер ми розуміємо, за що.

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