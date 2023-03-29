"Я мав бажання виїхати за кордон. Я розумів, що в майбутньому втрачатиму позиції в команді, оскільки там почався поступовий процес омолодження складу. Думав, що отримуватиму менше ігрового часу, а я хотів розвиватися. Плюс далася взнаки фінансова сторона питання.

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Зараз, напевно, рівень зарплат у лідерів чемпіонату Узбекистану поступається лише Шахтарю та Динамо. Можливо, зарплати тут на рівні української топ-5, можна порівняти з умовами у СК Дніпро-1 та Зорі. Думаю, середній фінансовий рівень клубів і в Узбекистані, і в Грузії зараз є вищим, ніж в Україні", – розповів Батюшин в інтерв'ю Fanday.

До слова, хавбек приєднався до Нефтчі в лютому цього року та вже встиг зіграти 3 матчі та віддати одну результативну передачу. Влітку 2022 року Батюшин перейшов з Металіста 1925 до грузинської Діли.

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