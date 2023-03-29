"Гочолейшвілі? Я грав у одному матчі проти нього. Але Сабуртало проводило матчі на стадіоні у Горі, тому я бачив багато ігор за його участю. Він одразу дуже виділявся. Помітно, що це футболіст іншого рівня.

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Я не здивувався, коли Шахтар забрав його до себе. Чи заграє Гочолейшвілі там – подивимося, залежить від його бажання та працездатності. Але задатки у нього є", – поділився Батюшин в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Гочолейшвілі відіграв за Шахтар 2 матчі після переходу взимку 2023 року, загалом зігравши 74 хвилини та не відзначився результативними діями.

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