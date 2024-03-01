Колишній тренер Барси Пеп Гвардіола висловив свою позицію, хто має очолити команду після Хаві.

Барселона обирає нового тренера, адже Хаві вирішив піти з посади в кінці сезону. Каталонці розглядають німецький вектор з Гансі Фліком, Томасом Тухелем і Юліаном Нагельсманном, а також варіант з Роберто Де Дзербі. Мікель Артета та Луїс Енріке – недосяжні.

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Жоан Лапорта завжди радився з Йоханом Кройфом, а тепер президент Барселони звернувся до Гвардіоли. Пеп вважає, що наступним тренером Барси повинен стати молодий Де Дзербі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Catalunya Ràdio.

Щоправда, запросити італійця Барселоні буде не так просто. У контракті Де Дзербі з Брайтоном прописана сума відступних у розмірі 10 мільйонів євро. Роберто очолив Брайтон восени 2022-го, а до повномасштабної війни він працював з Шахтарем.

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