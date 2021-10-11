Невдаха матчу за 3-тє місце в Лізі націй 2020/21 Тібо Куртуа вирішив зігнати злість на організаторах турніру. Голкіпер збірної Бельгії назвав матч проти національної команди Італії непотрібним.

"Будьмо чесні, ця гра відбулася виключно заради грошей. Ми грали, щоб УЄФА отримав побільше грошей.

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Погляньте, як змінилися склади обох команд. У фіналі вийшли б інші футболісти. Це доводить, що матчів занадто багато", – випалив воротар у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що збірна Бельгії поступилася італійцям (1:2) у битві за бронзові нагороди Ліги націй 2020/21. У складі "червоних дияволів" єдиний гол забив Шарль Де Кетеларе.

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