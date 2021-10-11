Неудачник матча за 3-е место в Лиге наций 2020/21 Тибо Куртуа решил выместить злобу на организаторах турнира. Голкипер сборной Бельгии назвал матч против национальной команды Италии ненужным.

"Будем честны, эта игра состоялась исключительно ради денег. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

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Посмотрите, как изменились составы обеих команд. В финале вышли бы другие футболисты. Это доказывает, что матчей слишком много", – выпалил вратарь в комментарии Sky Sports.

Напомним, что сборная Бельгии уступила итальянцам (1:2) в битве за бронзовые награды Лиги наций 2020/21. В составе "красных дьяволов" единственный гол забил Шарль де Кетеларе.

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