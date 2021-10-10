Бельгія – не той суперник, який здатен змусити Італію відійти від стилю, який проповідує Роберто Манчіні. Господарі Альянц Стедіум у Турині з перших секунд забрали м'яч під свій контроль і затисли господарів поблизу правого кута поля. Ді Лоренцо за підтримки Берарді та Барелли класно накривали захисників, але й самі не змогли прорватися до штрафного. Небезпека виникла, коли вдалося перевести м'яч на протилежний фланг. Пеллегріні вивів на удар К'єзу – Алдервейрельд у відчайдушному стрибку заблокував. Після розіграшу кутового знову бив К'єза. Цього разу значно вище.

Підтримувати стартовий тиск італійцям вдавалося хвилин десять. Надалі Бельгія дещо адаптувалася і почала відповідати. Виходило так собі. Скуадра все ще залишалася гострішою у атаках. Навпаки, поява простору в атаці лише допомогла тому ж Берарді. Доменіко у своєму фірмовому стилі змістився з флангу в центр і пробив. Тібо Куртуа не без проблем нівелював загрозу. Згодом класний момент був у Распадорі. К'єза зачепився за м'яч у боротьбі й покотив на хід партнеру. Форвард Сассуоло пробивав уже з меж штрафного. Гостей врятував Салемакерс, рикошетом від якого м'яч полетів на кутовий.

Алексіс мав свій шанс стати героєм і біля протилежних воріт. У Бельгії почали вдаватися атаки флангами. Батшуаї з правого покотив у зону 11-метрової позначки. Здавалося, Салемакерс уже засмутив свого колишнього одноклубника. Доннарумма навіть не намагався стрибнути за м'ячем. Підстрахувала поперечина.

Все, описане вище, команди організували за півгодини. Завершення першого тайму вийшло справді рівним. Відчутної переваги не було ні у кого. За атакою на одні ворота слідував випад у бік інших. У центрі уваги опинилися два вінгери. Йдеться про Доменіко Берарді та Янік Карраско. Вони і самотужки забити намагалися, і партнерів загравали. Щоправда, голкіперам роботи це не додало – все завершувалося на підступах до штрафного. Вже на 45-й хвилині К'єза сам не вірив, що не зміг відкрити рахунок. Федеріко майже від центральної лінії втік на побачення з Куртуа. Бельгієць бездоганно постелився під м'яч, перевівши його кутовий. Після двох поспіль подач рефері відправив команди у роздягальні.

Відпочинок, вочевидь, краще провели господарі. Італія розіграла м'яч і відразу доставила його до чужих воріт. Там К'єза та Распадорі змусили Вертонгена вибити на кутовий. Після подачі з лінії штрафного пробив Барелла. Куртуа не бачив момент удару і не мав жодних шансів дістати м'яч у правому від себе куті – 1:0. Роберто Мартінесу знадобилося десять хвилин, щоб розробити новий план. Наставник збірної Бельгії зробив подвійну заміну. Свіженький де Кетеларе вивів на удар Батшуаї, а той з гострого кута зарядив у поперечину.

Розвинути локальний успіх не вдалося. Черговий забіг К'єзи у чужий штрафний приніс пенальті. Федеріко встиг проштовхнути м'яч, і Кастань вдарив йому в ногу. Рефері не сумнівався ні секунди. А от Альдервейрельд розлютився настільки, що навіть кинув м'ячем у бік арбітра. Не влучив, тому лише жовта. Відеоасистенти лише підтвердили початкове рішення. До позначки підійшов Берарді. Пробив поганенько. Куртуа вгадав напрямок і навіть дотягнувся до м'яча, але той по-зрадницьки залетів у сітку.

Було не схоже, що Бельгія вірить у камбек. Вона й не намагалася для цього щось зробити. Здавалося, з таким перебігом справ не згоден лише Альдервейрельд. Центральний захисник несподівано став тим гравцем, який створював найбільше загрози. У середині другого тайму Тобі двічі змусив Доннарумму продемонструвати усю свою майстерність. У підсумку два класні потужні удари і два ефектні сейви.

Надихнути своїх партнерів на фінальний штурм спробував Карраско. На старті останньої десятихвилинки Яннік мав момент, ідентичний тому, який у першому таймі був у Салемакерса. Алекс тоді влучив у поперечину, а Яннік поцілив у стійку. Необхідний ефект це дало. Згодом Бельгія забила. Куртуа виловив м'яч після подачі з кутового і запустив у прорив Де Брюйне. Той вивів на удар де Кетеларе, а Шарль зблизився з Доннаруммою і спрямував м'яч поміж ніг кремезному голкіперу. Зрештою, Італія зуміла на останніх хвилинах забрати м'яч під свій контроль і захистила цілком заслужену перемогу.