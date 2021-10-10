Італія приймала Бельгію в рамках "втішного фіналу" Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Команди вийшли на поле у напіврезервних складах. Італія володіла певною перевагою, за що була винагороджена голом Барелли на старті другого тайму.

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Згодом арбітр призначив заслужений пенальті у ворота бельгійців, вирок виконав Берарді. Вихід Кевіна де Брюйне оживив гру гостей. Саме асист зірки Ман Сіті на молодого Шарля де Кетеларе дозволив скоротити відставання команді Мартінеса, але на фінальний результат не вплинув.

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