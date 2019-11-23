Зараз не знайдеться клубу, який захоче заплатити 15 млн євро за Циганкова, – Олег Федорчук

Український тренер Олег Федорчук розкритикував ігрові кондиції півзахисника Динамо Віктора Циганкова і дав кілька порад футболісту.

"Останнім часом ходить багато розмов про інтерес різних клубів до Віктора Циганкова. Думаю, Динамо не погодиться відпустити свого провідного футболіста менше ніж за 15 мільйонів євро. Але зараз не знайдеться клубу, який захоче заплатити такі гроші. А киянам немає сенсу продавати гравця, який зараз не на піку ціни. Приблизно півтора роки тому у Циганкова був досить вдалий період. Зараз його назвати лідером команди не можна. Крім того, за збірну України, а це вітрина для зарубіжних клубів, він грає нестабільно. Тому про перехід думати поки не варто.

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У Циганкова був дуже якісний стрибок після того, як пішов Андрій Ярмоленко. Йому вдалося нівелювати вакуум втрати лідера в Динамо. У той час були певні побоювання, але Віктору вдалося показати хороший рівень гри. Згодом був період травм, який зупинив його розвиток. Останні півтора року Циганков не виправдовує очікувань. Його важко назвати лідером Динамо або ключовим гравцем для збірної України. Просто хороший футболіст – не більше.

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Батько Циганкова теж був професійним футболістом. Тому він повинен розуміти всі ці моменти, розмовляти з сином. На даний момент Циганкову потрібно рівнятися на Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Олега Лужного, Романа Яремчука. Приймати правильні рішення у власній кар'єрі", – розповів Федорчук виданню Gazeta.ua.

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