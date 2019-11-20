Вісенте Гомес пояснив, чого не вистачає Циганкову, аби стати гравцем світового рівня

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес, який працював асистентом у тренерському штабі Динамо, оцінив рівень гри Віктора Циганкова.

"Безперечно, травми – велика проблема. Це гальмує прогрес. Але я вважаю, що зараз Циганков грає на хорошому рівні в Динамо, у збірній України, він є топ-футболістом для України. Щоб стати топ-гравцем світового рівня, потрібно переїжджати в сильний чемпіонат.

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Якщо порівняти чемпіонати України та Іспанії, Англії, Італії, бачимо суттєву різницю. Я вважаю, що Циганков має все необхідне, щоб заграти в Європі, але постійно треба продовжувати самовдосконалюватися.

Коли я побачив його, то зрозумів, що це дуже технічний гравець, який гарно працює з м’ячем. Але є ще робота без м’яча, у якій йому треба було суттєво додавати. В цьому контексті треба було працювати. Також Циганков багато пропускав через травми, але я розумів, що це класний гравець", – поділився Вісенте Гомес в передачі Бомбардир.

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