Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко назвав українських футболістів, які найбільше запам'яталися йому в кваліфікації Євро-2020.

"Складно виокремити когось одного. Знову ж таки, дуже добре себе зарекомендувала пара півзахисників Маліновський-Зінченко. Вони добре грали вперед, чого нашій збірній вже давно не вистачало, при цьому хлопці встигають і захисту допомогти.

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Важливу роль на полі виконує Тарас Степаненко. Радує, що на цій позиції додав конкуренції Сергій Сидорчук, який набрав свої, можливо, найкращі кондиції. Завдяки такому досвідченому воротарю, як Андрій Пятов, і правильній командній грі "синьо-жовті" в минулому відбірному турнірі пропустили лише чотири м'ячі.

Не можу, звичайно, не відзначити і молодого Віталія Миколенка, що виконував великий обсяг роботи. Віктор Циганков додав у всіх аспектах, і я б уже з радістю побачив би його в сильному європейському чемпіонаті, інакше він може пригальмувати в розвитку", – цитує Левченка Команда 1.

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