toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Циганков може пригальмувати в розвитку", – Левченко закликав лідера Динамо перейти у європейський клуб

10:35 916 Читать на русском
"Циганков може пригальмувати в розвитку", – Левченко закликав лідера Динамо перейти у європейський клуб
Віктор Циганков / Getty images

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко назвав українських футболістів, які найбільше запам'яталися йому в кваліфікації Євро-2020.

"Складно виокремити когось одного. Знову ж таки, дуже добре себе зарекомендувала пара півзахисників Маліновський-Зінченко. Вони добре грали вперед, чого нашій збірній вже давно не вистачало, при цьому хлопці встигають і захисту допомогти.

Вісенте Гомес пояснив, чого не вистачає Циганкову, аби стати гравцем світового рівня

Важливу роль на полі виконує Тарас Степаненко. Радує, що на цій позиції додав конкуренції Сергій Сидорчук, який набрав свої, можливо, найкращі кондиції. Завдяки такому досвідченому воротарю, як Андрій Пятов, і правильній командній грі "синьо-жовті" в минулому відбірному турнірі пропустили лише чотири м'ячі.

Не можу, звичайно, не відзначити і молодого Віталія Миколенка, що виконував великий обсяг роботи. Віктор Циганков додав у всіх аспектах, і я б уже з радістю побачив би його в сильному європейському чемпіонаті, інакше він може пригальмувати в розвитку", – цитує Левченка Команда 1.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти

blog_ava
Зідан вирішив проігнорувати скандальну витівку Бейла у збірній Уельсу
08:50
1605
Теги
Динамо Динамо Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020 Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Пятов Андрій Пятов Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Тарас Степаненко Тарас Степаненко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Віктор Циганков Віктор Циганков Україна Україна Збірна України Євген Левченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
33
хв
ОПФК Черкащина
13:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук