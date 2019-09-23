"Зарано Ворсклі обігрувати Динамо", – Косовський відверто оцінив гру Ворскли у матчі з киянами

Головний тренер полтавської Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку своєї команди від Динамо (0:5) в 8-му турі УПЛ .

"Поступились з великим рахунком, були гіршими в усіх компонентах. Динамо хороший суперник, який переграв нас по всіх статтях. Неприємно, що не всі розуміють – виходити на футбольне поле просто так не можна. Пробачити можна все: можна поступатися в майстерності, тактиці, можуть виникати непорозуміння, але безвілля на полі бути не повинно. Важкий матч, який потрібно забувати, ретельно аналізувати і готуватися до Шахтаря.

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Нам багато не вистачає у завершальній стадії. Але ми будуємо гру і не будемо відходити від наших принципів, контролю м'яча. Хотілося б покращити якість, майстерність у завершальній стадії. Ви хотіли, щоб ми обіграли Динамо? Ми теж розмовляли з хлопцями, налаштовувалися, але все-таки зарано нам обігрувати Динамо – ви самі це бачили сьогодні. За рахунок якихось безглуздих атак нічого не вийшло б. Усе взаємопов'язано: психологія, тактика, техніка. Важко, дуже велика різниця у класі з Динамо. Навіть у технічному виконанні. Нам нічого не залишалося, як закритися і по можливості контратакувати. Але автобус ми не ставили, такої установки не було", – розповів Косовський на післяматчевій прес-конференції офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Віталія Косовського на власному полі безвольно поступились київським динамівцям з рахунком 0:5. Поразка залишила Ворсклу на 10-й позиції (7 балів), в активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце).

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