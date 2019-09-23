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"Зарано Ворсклі обігрувати Динамо", – Косовський відверто оцінив гру Ворскли у матчі з киянами

10:04 663 Читать на русском
"Зарано Ворсклі обігрувати Динамо", – Косовський відверто оцінив гру Ворскли у матчі з киянами
Віталій Косовський / ФК Ворскла

Головний тренер полтавської Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку своєї команди від Динамо (0:5) в 8-му турі УПЛ .

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Поступились з великим рахунком, були гіршими в усіх компонентах. Динамо хороший суперник, який переграв нас по всіх статтях. Неприємно, що не всі розуміють – виходити на футбольне поле просто так не можна. Пробачити можна все: можна поступатися в майстерності, тактиці, можуть виникати непорозуміння, але безвілля на полі бути не повинно. Важкий матч, який потрібно забувати, ретельно аналізувати і готуватися до Шахтаря.

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Нам багато не вистачає у завершальній стадії. Але ми будуємо гру і не будемо відходити від наших принципів, контролю м'яча. Хотілося б покращити якість, майстерність у завершальній стадії. Ви хотіли, щоб ми обіграли Динамо? Ми теж розмовляли з хлопцями, налаштовувалися, але все-таки зарано нам обігрувати Динамо – ви самі це бачили сьогодні. За рахунок якихось безглуздих атак нічого не вийшло б. Усе взаємопов'язано: психологія, тактика, техніка. Важко, дуже велика різниця у класі з Динамо. Навіть у технічному виконанні. Нам нічого не залишалося, як закритися і по можливості контратакувати. Але автобус ми не ставили, такої установки не було", – розповів Косовський на післяматчевій прес-конференції офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Віталія Косовського на власному полі безвольно поступились київським динамівцям з рахунком 0:5. Поразка залишила Ворсклу на 10-й позиції (7 балів), в активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце).

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