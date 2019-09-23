"Рано Ворскле обыгрывать Динамо", – Косовский откровенно оценил игру Ворсклы в матче с киевлянами

Главный тренер полтавской Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды от Динамо (0:5) в 8-м туре УПЛ.

"Уступили крупно, были хуже во всех компонентах. Динамо хороший соперник, который переиграл нас по всем статьям. Неприятно, что не все понимают – выходить на футбольное поле просто так нельзя. Простить можно все: можно уступать в мастерстве, тактике, могут возникать недоразумения, но безволия на поле быть не должно. Тяжелый матч, который нужно забывать, тщательно анализировать и готовиться к Шахтеру.

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Нам многого не хватает в завершающей стадии. Но мы строим игру и не будем отходить от наших принципов, контроля мяча. Хотелось бы улучшить качество, мастерство в завершающей стадии. Вы хотели, чтобы мы обыграли Динамо? Мы тоже разговаривали с ребятами, настраивались, но все-таки рано нам обыгрывать Динамо – вы сами это видели сегодня. За счет каких-то нелепых атак ничего не получилось бы. Все взаимосвязано: психология, тактика, техника. Трудно, очень большая разница в классе с Динамо. Даже в техническом исполнении. Нам ничего не оставалось, как закрыться и по возможности контратаковать. Но автобус мы не ставили, такой установки не было", – рассказал Косовский на послематчевой пресс-конференции официальному сайту клуба.

Напомним, что накануне подопечные Виталия Косовского на своем поле безвольно уступили киевским динамовцам со счетом 0:5. Поражение оставило Ворсклу на 10-й позиции (7 баллов), в активе "бело-синих" 11 очков (5 место).

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