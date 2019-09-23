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"Рано Ворскле обыгрывать Динамо", – Косовский откровенно оценил игру Ворсклы в матче с киевлянами

10:04 87 Читати українською
"Рано Ворскле обыгрывать Динамо", – Косовский откровенно оценил игру Ворсклы в матче с киевлянами
Виталий Косовский / ФК Ворскла

Главный тренер полтавской Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды от Динамо (0:5) в 8-м туре УПЛ.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Уступили крупно, были хуже во всех компонентах. Динамо хороший соперник, который переиграл нас по всем статьям. Неприятно, что не все понимают – выходить на футбольное поле просто так нельзя. Простить можно все: можно уступать в мастерстве, тактике, могут возникать недоразумения, но безволия на поле быть не должно. Тяжелый матч, который нужно забывать, тщательно анализировать и готовиться к Шахтеру.

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Нам многого не хватает в завершающей стадии. Но мы строим игру и не будем отходить от наших принципов, контроля мяча. Хотелось бы улучшить качество, мастерство в завершающей стадии. Вы хотели, чтобы мы обыграли Динамо? Мы тоже разговаривали с ребятами, настраивались, но все-таки рано нам обыгрывать Динамо – вы сами это видели сегодня. За счет каких-то нелепых атак ничего не получилось бы. Все взаимосвязано: психология, тактика, техника. Трудно, очень большая разница в классе с Динамо. Даже в техническом исполнении. Нам ничего не оставалось, как закрыться и по возможности контратаковать. Но автобус мы не ставили, такой установки не было", – рассказал Косовский на послематчевой пресс-конференции официальному сайту клуба.

Напомним, что накануне подопечные Виталия Косовского на своем поле безвольно уступили киевским динамовцам со счетом 0:5. Поражение оставило Ворсклу на 10-й позиции (7 баллов), в активе "бело-синих" 11 очков (5 место).

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