"Ми знаємо, хто така Аргентина. Ми знаємо, хто така Бразилія. Сьогодні я не хочу нічого говорити про це. Хочу вам подякувати. Подякувати за ті 45 днів разом, коли ми не жалілись на поїздки, готелі, поля. 45 днів, коли не бачили своїх сімейних пар. 45 днів... Еміліано Мартінес став батьком, але все ще не міг побачити свою дочку. Лукас Мартінес Кварта теж бачив її лише певний час.

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У нас була одна ціль. Ми за крок до її досягнення. Всього один крок. І знаєте, що найкраще за все? Все залежить від нас. Лише від нас залежить, чи виграємо ми кубок. Ми збираємось вийти, підняти цей трофей і забрати його в Аргентину, щоб насолоджуватись ним з нашими друзями, сім'ями та людьми, які нас завжди підтримували.

І останнє. Немає збігів. Цей кубок мав бути розіграний в Аргентині. Бог привів його сюди, щоб він був розіграний на Маракані, аби зробити її найкрасивішою. Виходимо впевнено і спокійно. Ми збираємось забрати трофей додому", – цитує Мессі Ole.

Реліз фільму, створеного компанією Pegsa, відбудеться сьогодні, 3 листопада. Він складається з трьох епізодів: "В очікуванні світла", "Одна команда – один лідер" та "Все або нічого".

Lo siento pero te como, hermano. MAÑANA estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de la Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan. pic.twitter.com/S0AP7fh7T0 — CheNetflix (@CheNetflix) November 2, 2022