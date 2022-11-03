Заплачет каждый аргентинец: Netflix показал Месси в необычной роли перед матчем всей жизни
Netflix покажет документальный фильм о сборной Аргентины. Одним из главных героев ожидаемо станет Лионель Месси, который выдал невероятную речь перед победным финалом Копа Америка против Бразилии (1:0), который состоялся прошлым летом.
"Мы знаем, кто такая Аргентина. Мы знаем, кто такая Бразилия. Сегодня я не хочу ничего говорить об этом. Я хочу поблагодарить вас. Поблагодарить за те 45 дней вместе, когда мы не жаловались на поездки, отели, поля. 45 дней, когда мы не видели своих семейных пар. 45 дней... Эмилиано Мартинес стал отцом, но все еще не мог увидеть свою дочь. Лукас Мартинес Кварта тоже видел ее только некоторое время.
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У нас была одна цель. Мы в шаге от ее достижения. Всего один шаг. И знаете, что лучше всего? Все зависит от нас. Только от нас зависит, выиграем ли мы кубок. Мы собираемся выйти, поднять этот трофей и забрать его в Аргентину, чтобы наслаждаться им с нашими друзьями, семьями и людьми, которые нас всегда поддерживали.
И последнее. Нет совпадений. Этот кубок должен был быть разыгран в Аргентине. Бог привел его сюда, чтобы он был разыгран на Маракане, чтобы сделать ее самой красивой. Мы выходим уверенно и спокойно. Мы собираемся забрать трофей домой", – цитирует Месси Ole.
Релиз фильма, созданного компанией Pegsa, состоится сегодня, 3 ноября. Он состоит из трех эпизодов: "В ожидании света", "Одна команда – один лидер" и "Все или ничего".