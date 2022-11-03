"Мы знаем, кто такая Аргентина. Мы знаем, кто такая Бразилия. Сегодня я не хочу ничего говорить об этом. Я хочу поблагодарить вас. Поблагодарить за те 45 дней вместе, когда мы не жаловались на поездки, отели, поля. 45 дней, когда мы не видели своих семейных пар. 45 дней... Эмилиано Мартинес стал отцом, но все еще не мог увидеть свою дочь. Лукас Мартинес Кварта тоже видел ее только некоторое время.

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У нас была одна цель. Мы в шаге от ее достижения. Всего один шаг. И знаете, что лучше всего? Все зависит от нас. Только от нас зависит, выиграем ли мы кубок. Мы собираемся выйти, поднять этот трофей и забрать его в Аргентину, чтобы наслаждаться им с нашими друзьями, семьями и людьми, которые нас всегда поддерживали.

И последнее. Нет совпадений. Этот кубок должен был быть разыгран в Аргентине. Бог привел его сюда, чтобы он был разыгран на Маракане, чтобы сделать ее самой красивой. Мы выходим уверенно и спокойно. Мы собираемся забрать трофей домой", – цитирует Месси Ole.

Релиз фильма, созданного компанией Pegsa, состоится сегодня, 3 ноября. Он состоит из трех эпизодов: "В ожидании света", "Одна команда – один лидер" и "Все или ничего".

Lo siento pero te como, hermano. MAÑANA estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de la Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan. pic.twitter.com/S0AP7fh7T0 — CheNetflix (@CheNetflix) November 2, 2022