"Емоції, які відчував наставник у боротьбі з його славетним ігровим минулим, не викликали взаємності з боку Мілана, який не посоромився дати Шевченкові три болючі ляпаси.

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Щоправда, Дженоа не має в обоймі низки футболістів, а Шевченко будує довгостроковий проект. Але у трьох іграх українець приніс "грифонам" лише одне очко та нуль голів. А в неділю команді їхати у гості до Ювентуса. Запаліть свічку у храмі Мадонна делла Гвардія", – порадив тіфозі Дженоа портал Calciomercato.

Нагадаємо, у перших трьох матчах з Дженоа українець набрав лише одне очко і показав різницю голів 0:5. Наступний матч "грифони" проведуть на виїзді проти Ювентуса, 5 грудня. Початок зустрічі о 21:45.

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