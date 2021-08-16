Матчі 4-го туру бельгійської першості не обійшлись без участі українців, які виступають у ряді місцевих клубів. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 4 тур

Гент – Мехелен – 2:0

Голи: Нгаде-Нгаджуї, 28, Фортуна, 90+2

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голи: Деман, 1 – Зіркзеє, 13, 29

Варегем – Брюгге – 0:4

Голи: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, де Кетеларе 75

Гент Безуса впевнено здолав Мехелен Шведа. Щоправда, українці у протистоянні не відіграли великої ролі – Роман не потрапив навіть до заявки, а Мар'ян з'явився на полі на початку другого тайму. Перемогу ж "буйволам" принесли Нгаде-Нгаджуї та Фортуна. Андерлехт обіграв Серкль Брюгге, а Михайліченко просидів увесь матч на лаві запасних героєм став зірочка Баварії Зіркзеє, який дублем приніс перемогу брюсельцям.

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Діючий чемпіон Брюгге розбомбив Зюлте-Варегем. Ланг почав погром на 42 хвилині, забивши з пасу де Кетеларе, а пізніше вже асистував Вормеру. Ванакен на 69 хвилині зробив перевагу розгромною, а добив суперника де Кетеларе, якому асистував Соболь. Відзначимо, що українець діяв на незвичній для себе позиції лівого вінгера та записав до свого активу другу результативну дію з початку сезону.

Таким чином, Брюгге набрав 8 очок та розташувався на 3 місці, відстаючи від лідерів на 1 пункт. Андерлехт з 7 заліковими балами розташувався на 6 сходинці, а Гент і Мехелен – поруч із зоною вильоту.

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