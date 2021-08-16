Матчи 4-го тура бельгийского первенства не обошлись без участия украинцев, выступающих в ряде местных клубов. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 4 тур

Гент – Мехелен – 2:0

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 28, Фортуна, 90+2

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голы: Деман, 1 – Зиркзее, 13, 29

Варегем – Брюгге – 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, де Кетеларе 75

Гент Безуса уверенно одолел Мехелен Шведа. Правда, украинцы в противостоянии не сыграли большой роли – Роман не попал даже в заявку, а Марьян появился на поле в начале второго тайма. Победу же "буйволам" принесли Нгаде-Нгаджуи и Фортуна. Андерлехт обыграл Серкль Брюгге, а Михайличенко просидел весь матч на скамейке запасных. Героем стал звездочка Баварии Зиркзее, который дублем принес победу брюссельцам.

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Действующий чемпион Брюгге разбомбил Зюлте-Варегем. Ланг начал погром на 42 минуте, забив с паса де Кетеларе, а потом уже ассистировал Вормер. Ванакен на 69 минуте сделал преимущество разгромным, а добил соперника де Кетеларе, которому ассистировал Соболь. Отметим, что украинец действовал на непривычной для себя позиции левого вингера и записал в свой актив второе результативное действие с начала сезона.

Таким образом, Брюгге набрал 8 очков и расположился на 3 месте, отставая от лидеров на 1 пункт. Андерлехт с 7 зачетными баллами расположился на 6 строчке, а Гент и Мехелен – рядом с зоной вылета.

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