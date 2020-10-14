"Здоров'я – супер. Сподіваюсь, тест дасть негативний результат, я повернуся в загальну групу і зможу готуватися до матчів.

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Самоізоляція проходить як і у всіх хлопців: ми закриті, відрізані від своїх сімей. Слава богу, є серіали, саморозвиток. Ще я займаюся з тренером з дикції, а також виконую вправи, які надсилає реабілітолог.

Ми – професіонали, підтримуємо форму. Так, без ігрових вправ, але фізично, думаю, ми не сильно втратимо. Сподіваюсь, що пару днів – і будемо в тій формі, в якій були до карантину.

Я на зв'язку практично з усіма: Тарас Степаненко, Тайсон, Сергій Кривцов. Ми знаходимося поруч, хоч і не бачимося, але підтримуємо зв'язок. Кожен розповідає про свої відчуття і самопочуття", – сказав Пятов в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

Вже за три дні, 17 жовтня, команда Каштру в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматиме Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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