"Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам.

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Самоизоляция проходит как и у всех ребят: мы закрыты, отрезанны от своих семей. Слава богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.

Мы – профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней – и будем в той форме, в которой были до карантина.

Я на связи практически со всеми: Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов. Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии", – сказал Пятов в эфире Shakhtar News.

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу пошла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели на коронавирус.

Уже через три дня, 17 октября, команда Каштру в рамках 6-го тура чемпионата Украины будет принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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