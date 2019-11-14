Замість відеоповтору – трансляція затору: суворий VAR по-ізраїльськи

Україна — 15:55 3
-
Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів
-
Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матчЗбірна України — 12:16 9372
-
Маліновський не прогресує в Аталанті – впертий Гасперіні, проблеми українця та сенсаційний інсайд щодо трансферуІталія — 12:00 7748
-
Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020Євро-2020 — 09:00 8592
-
Реабілітація Зінченка затягується – відома дата повернення українця до тренуваньАнглія — 08:48 2351