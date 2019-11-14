Замість відеоповтору – трансляція затору: суворий VAR по-ізраїльськи

В чемпіонаті Ізраїлю ще не до кінця розібрались, як працює система відеоповторів VAR.

Під час поєдинку 10-го туру ізраїльської першості Маккабі Хайфа приймав Бейтар (3:1).

Клопп скептично оцінив VAR

Незадовго до фінального свистка арбітр вирішив скористатись системою VAR, щоб вирішити ситуацію щодо призначення пенальті у ворота гостей. Замість повтору епізоду судді продемонстрували відео з паркінгу стадіону.

Варто відзначити, що потім режисери виправились і показали повтор, який переконав рефері у призначенні пенальті.

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