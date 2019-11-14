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Вместо видеоповтора – трансляция затора: строгий VAR по-израильски

15:17 60 Читати українською
Вместо видеоповтора – трансляция затора: строгий VAR по-израильски
VAR / Фото из открытых источников

В чемпионате Израиля еще не до конца разобрались, как работает система видеоповторов VAR.

Во время поединка 10-го тура израильского первенства Маккаби Хайфа принимал Бейтар (3:1).

Клопп скептически оценил VAR

Незадолго до финального свистка арбитр решил воспользоваться системой VAR, чтобы решить ситуацию о назначении пенальти в ворота гостей. Вместо повтора эпизода судье продемонстрировали видео с паркинга стадиона.

Стоит отметить, что потом режиссеры исправились и показали повтор, который убедил рефери в назначении пенальти.

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Теги
Мир Видеоновости футбольные курьёзы Маккаби (Хайфа) Маккаби (Хайфа) Бейтар Бейтар Видеоассистент арбитра (VAR)
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