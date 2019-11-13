Клопп скептично оцінив VAR

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR), а також зазначив, що в системі є помилки.

"VAR можна поліпшити, системі є куди розвиватися. Але вона ніколи не буде на сто відсотків точною, це знають усі. Є пара речей, які працюють невірно. VAR повинна покращуватися у напрямку визначення офсайдів і гри рукою. В УЄФА були хороші ідеї щодо того, як можна з цим розібратися. Всі ми зацікавлені у поліпшенні системи.

Лемпард розкритикував систему VAR в АПЛ

Місце для помилок все одно залишається. Ці речі виконуються людьми, і ніхто з нас не досконалий. Ніхто і не просить досконалості, ми лише потребуємо правильних рішень", – цитує Клоппа Sky Sports.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні VAR працює у всіх топ-5 чемпіонатах Європи та Лізі чемпіонів.

В Англії з'явиться нова технологія системи VAR