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Клопп скептично оцінив VAR

00:28 126 Читать на русском
Клопп скептично оцінив VAR
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR), а також зазначив, що в системі є помилки.

"VAR можна поліпшити, системі є куди розвиватися. Але вона ніколи не буде на сто відсотків точною, це знають усі. Є пара речей, які працюють невірно. VAR повинна покращуватися у напрямку визначення офсайдів і гри рукою. В УЄФА були хороші ідеї щодо того, як можна з цим розібратися. Всі ми зацікавлені у поліпшенні системи.

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Місце для помилок все одно залишається. Ці речі виконуються людьми, і ніхто з нас не досконалий. Ніхто і не просить досконалості, ми лише потребуємо правильних рішень", – цитує Клоппа Sky Sports.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні VAR працює у всіх топ-5 чемпіонатах Європи та Лізі чемпіонів.

В Англії з'явиться нова технологія системи VAR

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Відеоасистент арбітра (VAR)
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