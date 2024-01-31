"Тогда, в 2010-м, у меня было на руках три предложения – от киевского Динамо, Наполи и немецкого клуба. Лучшие финансовые условия предлагало Динамо, а за Наполи говорило имя клуба. На тот момент для меня была главная проблема, что я даже не знал, где расположен Неаполь, и ничего не слышал о городе.

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Менеджер неаполитанцев, с которым я общался, рассказал, что здесь есть пляж. Я сказал ему, что меня это не удивит, поскольку дома у меня такое уже было. Они предложили мне приехать в Неаполь. Итальянцы считали, что там мне очень понравиться, поскольку город невероятный. Но я ответил отказом. Что бы я делал в Неаполе? Я сказал, что еду в Украину, прежде всего потому, что предложение Наполи было не таким выгодным. В итоге вместо меня в Неаполь купили Кавани…

Через некоторое время я посетил Неаполь со своей женой и сказал ей: "Если я скажу тебе что-нибудь, ты не поверишь. Я не хотел приезжать сюда из-за того, что не знал, где этот Неаполь, а теперь я хочу здесь жить", – цитирует Андре Napoli Network.