"Пропозиції? Що розуміти під пропозиціями? Якщо дзвінок від агента на кшталт: "Сергію, тобою цікавиться такий-то клуб, як ти ставишся до такого варіанту?", то так – були. 4-5 різних клубів називалося в такого плану бесідах.

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Але є зовсім інший рівень інтересу – це коли клуб виходить на тебе, на твоє керівництво. Дає зрозуміти, що готовий спілкуватися з твоїм клубом. Це зовсім інше.

Остання за часом пропозиція – від Аль-Айна Реброва. Клуб із ОАЕ був цілком конкретним, до речі, проте на той момент я не готовий був залишити Динамо, переживав за команду і не бачив можливості її покинути. Років 7 тому була пропозиція від Фенербахче. Ще раніше – від Бешикташа. Серйозна настільки, що я вже прощався з хлопцями-одноклубниками. Аріс виходив на мене. Були розмови про Шотландію.

Чому тоді весь час залишався в Динамо? Бо я з дитинства мріяв про цей клуб. Якщо збулася дитяча мрія грати за Динамо, чого ще бажати? У нас кожен сезон боротьба за найвищі місця. Хороші одноклубники – причому я говорю не лише про часи дуже сильних легіонерів, а й коли підходили наші місцеві таланти.

З президентом у нас склалися чудові взаємини. Щодо всіх побажань команди та моїх особисто Ігор Михайлович Суркіс старався піти нам назустріч, допомогти, підтримати. Із фанами було важко, проте при цьому завжди було цікаво. Вони нас завжди підганяли боротися до останнього. Грати за Динамо завжди означало боротися. Ти не маєш права бути задоволеним нічим, крім першого місця. Тільки тоді ти заслужиш повагу цих фанів. Я сподіваюся, я цю повагу мав – і цим горджуся.

Чому все-таки відважився піти після початку сезону? Одна з головних причин – це сім'я. Бажання пізнати щось нове. Прагнення продовжувати вчитися й відкривати щось для себе.

Не останню роль відіграло й те, що Динамо отримало за мене грошову компенсацію. Динамо – це моя рідна команда. Я не готовий їй сказати: "Прощавай", тільки "До побачення". Навіть зараз я дивлюся не лише офіційні, а й контрольні матчі команди на зборах. Я вболіваю за Динамо із Бельгії та хочу, щоб команда вигравала", – цитує Сидорчука Український футбол.

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