Вместо Лучи: журналист раскрыл имя вероятного преемника итальянца и объяснил невозможность изменений к Евро-2020
Известный журналист Роман Бебех высказался относительно потенциальной смены Лучано Лучи на посту главы Комитета арбитров УАФ на фоне недавних скандалов.
"В футбольных кулуарах уже активно обсуждают потенциального кандидата на должность, которую сейчас занимает итальянец Лучано Лучи. В контексте нового куратора украинских судей вспоминают Любоша Михела.
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Непонятно, нужно ли это словаку, который перешел на менеджерскую роль работы в клубах. Напомню, что в свое время он был руководителем отдела международных соревнований в Шахтере. А с 2015 работал на управленческой должности (спортивным директором и президентом) в клубе ПАОК (Салоники).
Мой прогноз, что к Евро-2020 Лучи никто не сменит. В Доме футбола переживают, что это может повлиять на то, как команду Шевченко будут судить во время чемпионата Европы. У Лучи есть хороший друг Пьерлуиджи Коллина, который ушел, но оставил нам своего товарища Лучи.
Если вы не верите в такие теории, то расскажу вам историю, как разговаривал с президентом ФФУ Анатолием Коньковым. На вопрос: "Почему вы не убираете Коллину (тогда он был куратором украинских арбитров), ведь понятно, что результата от его работы нет и не будет?" Коньков сказал, что Коллина имеет большое влияние и у нас впереди Евро. Мол, не хочу подставлять сборную.
Напомню, что сейчас Коллина председатель комитета арбитров ФИФА. И ссориться с ним перед Евро никто не хочет. И друг Лучи уже адаптировался и стал очень удобным для президента УАФ Андрея Павелко", – написал Бебех в своем Telegram.
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