"В футбольных кулуарах уже активно обсуждают потенциального кандидата на должность, которую сейчас занимает итальянец Лучано Лучи. В контексте нового куратора украинских судей вспоминают Любоша Михела.

Лучи предстанет перед судом в Украине в пикантном деле

Непонятно, нужно ли это словаку, который перешел на менеджерскую роль работы в клубах. Напомню, что в свое время он был руководителем отдела международных соревнований в Шахтере. А с 2015 работал на управленческой должности (спортивным директором и президентом) в клубе ПАОК (Салоники).

Мой прогноз, что к Евро-2020 Лучи никто не сменит. В Доме футбола переживают, что это может повлиять на то, как команду Шевченко будут судить во время чемпионата Европы. У Лучи есть хороший друг Пьерлуиджи Коллина, который ушел, но оставил нам своего товарища Лучи.

Если вы не верите в такие теории, то расскажу вам историю, как разговаривал с президентом ФФУ Анатолием Коньковым. На вопрос: "Почему вы не убираете Коллину (тогда он был куратором украинских арбитров), ведь понятно, что результата от его работы нет и не будет?" Коньков сказал, что Коллина имеет большое влияние и у нас впереди Евро. Мол, не хочу подставлять сборную.

Напомню, что сейчас Коллина председатель комитета арбитров ФИФА. И ссориться с ним перед Евро никто не хочет. И друг Лучи уже адаптировался и стал очень удобным для президента УАФ Андрея Павелко", – написал Бебех в своем Telegram.

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