"Перемога Динамо заслужена. Я б відзначив три речі: перше – дуже гарний функціональний стан команди, друге – заміна Супряги, цим тренер все показав, третє – без травм сьогодні.

"Гармаш декласує його": Федорчук не бачить майбутнього Супряги в Динамо після заміни в першому таймі

Іноді в футболі так буває, що 1:0 на чиюсь користь гірше, ніж 0:0. На півсекунди розслабляєшся – і у хлопців з найкращим виконавською майстерністю все виходить. Перший гол забитий дуже швидко, заміна на Гармаша... Я думаю, якби перший тайм закінчився 0:0, то Динамо дотиснуло б Львів функціонально", – зазначив Головко в програмі УПЛ Online.

Нагадаємо, Луческу замінив Супрягу наприкінці першого тайму поєдинку проти Львова (4:1). Пізніше румун пояснив своє рішення.

Львів – Динамо: легка прогулянка перед Барселоною, показове покарання Супряги від Луческу, а Гармаш знову on fire